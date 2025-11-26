-
Опозицията обвини управляващите, че искат да гласуват фискалните рамки в почивката на пленарното заседание
Блокада на заседанието на бюджетната комисия в парламента. Депутати от "Продължаваме Промяната" не позволиха на членовете ѝ да обсъдят и гласуват на второ четене план-сметките на НЗОК и общественото осигуряване. Според сайта на Народното събрание обект на обсъждане ще бъде и държавната план-сметка.
Опозицията обвини управляващите, че искат да гласуват бюджетите на второ четене в почивката на пленарното заседание.
Снимка: БТА
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО влязоха в ресорната комисия. ПП блокира работата ѝ
Лидерът на ПП Асен Василев поведе народните представители от ПП-ДБ, които блокираха дейността на комисията. С думите "няма да стане по този начин тази комисия, тук се разпореждаме с парите на българските граждани", той се зарече да не позволи гласуване на бюджетите. "Комисията трябва да се свика по надлежния ред", каза още Василев.
Председателят на комисията - депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, заяви, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Освен това се зарече да викне лекар.
Снимка: БТА
Бяха разменени поредица от остри реплики между представители на управляващите и на опозицията. Беше проведено и гласуване за това дали да бъде спряно или продължено заседанието. Предложението за прекратяване беше отхвърлено.
Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" отговори на Василев по следния начин: "Не ни е страх от нищо, започваме да работим! Виновни, че заседанието беше изтеглено по-рано сте вие. Оставете ни да работим. Вас този панаир няма да ви направи по-голям лидер".
Снимка: БТА
Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР)
Напрежението достигна връхната си точка, когато в опит да освободи заседанието от блокадата, депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев.
Снимка: БТА
Впоследствие Мартин Димитров от ПП-ДБ предложи почивка, която беше подложена на гласуване от Делян Добрев, но предложението беше отхвърлено. Асен Василев репликира, че почивките не се подлагат на гласуване, а се дават, като Добрев отвърна, че това важи за пленарната зала.
На свой ред Венко Сабрутев от ПП-ДБ обвини управляващите, че се страхуват от електрората и протестиращите срещу план-сметката, на което Добрев отвърна, че е предложено да се започне със заседанието на Комисията по финанси, защото в пленарната зала са взимани чести почивки с цел протакане на бюджетната процедура.
