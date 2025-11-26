Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влязоха за второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък ще бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. - първият в новата евровалута.

Заседанието беше изтеглено по-рано от обявеното, но това доведе до блокада от страна на Асен Василев и другите депутати от ПП.

Въпреки кратките срокове между двете четения на трите бюджетни закона, има внесени много предложения. 2 млрд. евро допълнителни държавни гаранции и концесия на Българския спортен тотализатор – това са част от промените в проектозакона по предложение на ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало".

Правителството отпусна коледни добавки към пенсиите

От името на партии от опозицията са фиксирани коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на бройките в администрацията в следващите години, по-висок праг на регистрация по ДДС и допълнителни пари за фитосанитарен контрол.

Заради несъгласие с фискалната рамка, на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

Според лидера на ГЕРБ причина за протестите не е недоволството по бюджета, а влизането на България в еврозоната.

"Протестите са хубаво нещо, това показва, че има демокрация. Когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и европейския банков съюз имаше точно такива протести, прегърнати от "Възраждане", ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато влизаме в еврозоната. Колкото и да се напъват, ще ви вкарам в еврозоната и от 1 януари. Нека да ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", заяви Борисов.

От опозицията повториха критиката си към план-сметката и обявиха протестна блокада на парламента, но подкрепена от част от работодателските организации.

Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР)

"На екран пред МС ще гледаме Бюджетната комисия на живо. Иначе очакваме протестът да е доста голям и от бизнеса го подкрепиха, не всички, но доста голяма част. Протестът е неполитически, добре дошъл е всеки, който не иска да му бъркат в джоба с 600 лв за касичките на властта. Ще блокираме парламента - хората и бизнеса ще кажат какво мислят за този бюджет", коментира Асен Василев.

А след като Европейската комисия предупреди, че може да има несъответствие между планираните приходи и разходи за догодина, и изискванията на Европейския съюз, а дефицитът да премине над 3 процента - опозицията изрази притеснения, а управляващите успокоиха.

"Директно казват, че не вярват, че дефицитът ще бъде 3 процента. Преведено от брюкселски - бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще бъде 3%. Това е предупреждение, че може да влезем в процедура на свръхдефицит", предупреди още Василев.

Според лидера на "Възраждане" проблемът е, че управляващите нямат пари. "Наистина не разбирам как ще вържат тази бюджетна рамка, може би с актуализация в средата на годината и изтегляне на нов външен дълг. Видяхте, че вчера ЕК ни предупреди. Още преди да сме влезли в клуба на богатите, който е клуба на фалиралите, ни казват, че имаме проблеми", подчерта Костадин Костадинов.

Бойко Борисов не смята, че ЕК е отправила критики, а само е изнесла данни от свой доклад. "Когато получим дерогацията за отбраната, тогава отиваме на 2,7% дефицит", обясни той.