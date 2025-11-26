Кабинетът одобри коледните добавки за пенсионерите на заседанието си днес. За целта правителството ще насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт.

На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление.

Коледните добавки: Правителството чака разчети, управляващите предлагат да бъдат уредени чрез закон (ОБЗОР)

На брифинг социалният министър Борислав Гуцанов посочи, че всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка. "64,3 млн. лева ще са необходими за изплащането им. Направили сме сметка, парите са налични в бюджета, всички пенсионери, които трябва да ги получат, нека да са спокойни. В момента в социалното министерство работим по закон, така че коледните и великденските добавки да са законово установени. Той ще подпомага всички уязвими слоеве на обществото. Хора, които са с пенсии до линията на бедност, но имат други доходи, няма да бъдат обхванати, ще направим анализ в сътрудничество с НАП. Никой няма да бъде ощетен", увери Гуцанов. Той определи проектобюджета като социален.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат около 536 хиляди възрастни хора. Добавката е само за тези, които попадат под линията на бедност, която през тази година е 638 лева. Предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".

А Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. По думите ѝ от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.