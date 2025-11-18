Ще има или няма да има коледни добавки за пенсионерите – въпрос, който се повтаря всяка година. И тази зима темата отново е на дневен ред.

79-годишната Георгия Първанова от монтанското село Долно Белотинци споделя, че не е получавала добавки през последните години, но те са ѝ нужни – не за празничната трапеза, а за лекарства.

„Аз съм болна жена и не ям свинско месо. Отгледала съм два големи петела и ще ги заколя за празника. Но с парите, честно да ви кажа, ще си купя лекарства и кисело мляко“, обясни тя.

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че правителството вече е поискало разчети от НОИ, за да прецени дали са налични средствата за тази Коледа.

„Няма социален министър, който да не иска коледни и великденски добавки. Смятам, че ще бъде решен този въпрос, защото и в най-тежката ситуация дори пролетта имаше великденски добавки. И тук ще намерим решение“, заяви Гуцанов.

Управляващите искат коледните добавки за следващата година да се уредят чрез закон

От управляващото мнозинство признаха, че в бюджета не са планирани средства, но това не означава, че пенсионерите ще останат без подкрепа. За да не се повтаря ежегодният спор, от ГЕРБ предлагат добавките да бъдат регламентирани със закон.

„Като нов вид социално подпомагане, което да се отнася не само за пенсионерите, а за най-уязвимите. Смисълът на празниците е да приобщава, а най-бедните трябва да получат достойна подкрепа от държавата. Този въпрос не трябва повече да бъде разделителна линия“, подчерта председателят на Комисията по труда и социалната политика Деница Сачев.

„ДПС–Ново начало” настояват за конкретна сума – добавка от 110 лева още тази година. Лидерът Делян Пеевски е отправил официално искане към финансовия министър Теменужка Петкова. Депутатите от формацията ще дарят декемврийските си заплати – всяка по минимум 8000 лева.

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

БСП също призова за коледни добавки и подкрепя идеята те да бъдат уредени със закон.

БСП настоява за изплащането на коледни добавки за пенсионерите

Финансовият министър обаче подчерта, че всичко зависи от състоянието на бюджета.

„Правим всичко възможно. Следим приходите и разходите. В зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе решение“, заяви Теменужка Петкова.

Теменужка Петкова: Коледните добавки за пенсионерите зависят от изпълнението на бюджета

Окончателното решение е в ръцете на кабинета.

„Нали всеки ще стане пенсионер… Като стане, ще види какво е”, заключи Първанова.

Колко са пенсионерите у нас?

В разчетите за бюджета за тази година беше предвидено у нас пенсия да получават 2 059 000

възрастни. Прогнозата за 2026-та е този брой да нарасне до 2 066 700 души. Каква е практиката от предишните години? Коледните добавки обичайно се дават само на част от пенсио-нерите, чиито доходи са под линията на бедност.

