Коледните добавки за пенсионерите зависят от изпълнението на бюджета. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова преди заседанието на Бюджетната комисия в парламента.

“Европейската комисия счита, че бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде в рамките на 2,7%. Вчера Комисията излезе с официална информация за икономическия растеж и прогнозата за България. До голяма степен тя се припокрива с тази на Министерството на финансите”, обясни Петкова.

По думите ѝ според прогнозата на ЕК и Министерството на финансите е предвиден бюджетен дефицит в рамките на 3% за 2025 г. “Бюджетният дефицит за 2027 година се очаква да бъде 4,3%. Причината за това, съгласно информацията и становището на ЕК, е свързана със завишените разходи за отбрана. Очаква се през 2027 година да бъде пикът”, отбеляза ресорният министър.

Това е възможният бюджет, смята финансовият министър

“Проектобюджетът е изготвен на база действащо законодателство и политиките, които са водени до настоящия момент. Това е възможният бюджет. Правителството ще работи за това да изпълнят параметрите така, както са заложени в него”, коментира Петкова.

Ще породи ли Бюджет 2026 още политически сътресения

“Трябва да си припомним за автоматизма, който беше въведен през 2023 година с минималната работна заплата. Тогава Асен Василев, заедно с управляващото мнозинство, въведоха един принцип, съгласно който 50% от средната брутна работна заплата е минималната. Това води след себе си редица плащания в областта на социалната сфера, които са пряко свързани с минималната работна заплата”, подчерта финансовият министър.

Тя обясни, че поради тази причина сме свидетели на ръстове в разходите за социални и здравноосигурителни средства, които са близо 4 млрд. лева всяка година. “Важно е да си изясним генезиса на това какво представлява Бюджет 2026. Той е свързан назад с времето със законодателството, което е прието тогава, и с политиките, които са водени", добави Петкова.

Финансовият министър сподели, че правителството е предало проектаобюджета. “Оттук нататък думата имат народните представители. Законът за бюджета е влязъл с дефицит от 3% и с такъв трябва да излезе”, твърди Петкова.

Коледните надбавки на пенсионерите

Относно коледните добавки на пенсионерите тя сподели, че се следи изпълнението на бюджета за 2025 година. "В момента, в който има информация, ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно“, увери тя.

Държавният бюджет - на обсъждане в парламента

Средствата за младите лекари

“Мнозинството непрекъснато показва, че изпълнява ангажиментите, които сме поели. Намерихме решение на проблема с младите лекари, осигуряваме с Бюджет 2026 г. 260 милиона евро за тях. Министерството на финансите е осигурило ресурса, той ще бъде предоставен от централен бюджет чрез трансфер на НЗОК”, коментира Петкова и допълни, че тези средства са предназначени за младите специалисти, медицински сестри и акушерки. “Отделно от това има възможност да бъде осигурено достойно възнаграждение на всички останали лекари. Погрижили сме се за всички”, добави тя.

Проблемът с осигурителните вноски

Финансовият министър заяви, че проблемът с увеличението на осигурителните вноски е бил адресиран и в средносрочната бюджетна прогноза за 2025 година. “Последното увеличение на вноската е през 2018 година. Тогава разходите за пенсии са били в размер на 9 млрд. лева”, обясни министърът.

“С осигурителните вноски не можем да осигурим плащането на пенсии, затова бюджетът предоставя трансфер в държавния бюджет по този на държавното обществено осигуряване. През 2018 година той е бил 4 млрд. лева. През 2025 година разходите за пенсии са 24 млрд. лева и трансферът става рекорден - над 12 млрд. лева. Това налага да се преразгледат всичките аспекти на този въпрос и да се потърси решение, което да даде устойчивост на пенсионната система”, коментира Петкова.

Неизплатените обезщетения на пенсионираните учители

Тя сподели, че са осигурени средства за обезщетение на пенсионираните учители. “Те са предвидени в централен бюджет и трябва да бъдат изплатени до края на 2025 година. Става въпрос за сума от 91 млн. лева”, обясни ресорният министър.

По думите на Петкова 60 800 000 лева са от централен бюджет, а 31 100 000 лева са от бюджета на Министерството на образованието. “Утре ще бъдат гласувани и през бюджета на МОН ще бъдат предоставени на колегите”, допълни финансовият министър.