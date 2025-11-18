Ще породи ли Бюджет 2026 още политически сътресения и възможно ли е темата около „Лукойл“ да е истинската причина за трусовете? Темата коментираха в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS докторът по политология Яница Петкова и проф. Осен Стоянов, който освен политолог е и експерт по политическа комуникация, част от "Галъп Интернешънъл" и университетски преподавател.

Петкова заяви, че както бюджетът, така и събитията около „Лукойл“ вече са мотивирали политическия дебат в страната за повече от месец. „Ако трябваше да предизвикат някакви сериозни събития и сътресения, досега те щяха да се случили“, каза тя.

По отношение на „Лукойл“ Петкова отбеляза, че назначаването на особен управител може да е било изненадващо за мнозина, но в същото време е логичен ход.

Проф. Стоянов отбеляза, че обсъждането на бюджета протича в необичайно напрегната среда, поради липсата на диалог между т.нар. тристранка.

Той уточни, че промени със сигурност ще има още в комисии и между първо и второ четене.

„Ще има балансиране, крачка назад, абсолютно съм убеден, защото не само фините настройки, някои от големите заявки просто нямат смисъл, не че няма как да се случат. Това с дивидента – не един и два финансисти, и то на много високо професионално експертно ниво – заявяват, че е просто един акт, който на първо четене може да се разглежда като политически реверанс, жест към един от коалиционните партньори, именно БСП, но на практика не може да окаже фискално въздействие по никакъв начин“.

По отношение на напрежението между публичния и частния сектор Стоянов посочи: „Съжалявам да го кажа, но като че ли работодателите се опитват да изземат ролята на синдикатите и защитават своите работници, което е чудно невиждано. Заявявайки следното: държавната администрация взима повече от нас. Господа частници, бизнесмени, направете така, че да повишите производителността на труда си, инвестиции със заеми, които да вложите изцяло в производство, с оптимизация, с нови технологии и повишаване на квалификацията на вашите служители, и повишете заплатите“.

Петкова добави, че настоящият дебат около бюджета води до нереалистични очаквания. „Започва едно масово наддаване, което е невъзможно да се осъществи по никакъв начин. И накрая много бързо се налага да скърпим нещо с очакване за нещо по-добро другата година. Когато сме по-стабилни, когато има повече средства, когато, да я знам, международната обстановка се е подобрила изцяло и ни очаква нещо друго“, допълни тя.

