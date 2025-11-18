Диалогът се подновява работодателите ще отидат на Бюджетна комисия, за да дадат своите предложения за проекта на план-сметката за 2026 г. Управляващите обявиха, че чуваемост има, но няма как да променят параметрите в този бюджет.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев потвърди, че и четирите работодателски организации "в много сериозна представителност" ще участват в Бюджетната комисия.

По думите му работодателите имат предложения за заместващи разчети за всяко от перата.

"Това е знак, че не бягаме от диалога и че аргументите за алтернативи, които представихме на разчетните сметки, съществуват и са разработени. Искаме да запознаем народните представители с тях. Таим надежда за разбиране. Не мисля, че преди първо четене нещо ще се промени в бюджета, но на днешното заседание разчитаме да се направят важните сметки и корекции между двете четения. Искаме да се прекратят автоматичните механизми, но на нас ни се казва това да е последният бюджет с автоматизми. Смятаме го за незадоволително", коментира Радев.

Бюджет 2026 - на фокус тази седмица

Припомняме, че днес Държавният бюджет влезе в парламента. Ресорните комисии разглеждат на първо четене трите проекта - план-сметката за 2026 г., както и бюджетите на Здравната каса и на общественото осигуряване. Те вече получиха одобрението на Министерския съвет, но не и на социалните партньори.

Депутатът от ГЕРБ и бивш социален министър Деница Сачева обясни, че властта е запозната с предложенията на работодателите. "Личното ми мнение обаче е, че ще бъде трудно да се прави бюджет наново. Една от съществените причини е автоматизмът. Ние сме приели да бъдат нанесени промени, но това не може да се случи сега, а следващата година. В този момент е единственият възможен бюджет и са постигнати трудни баланси", подчерта Сачева.

Според нея за разходите има много идеи, но някои могат да доведат до негативни последствия. "Ако в момента съкращаваме държавни служители, представете си обезщетенията, ще има прилив на безработни, така че не може да се каже, че се съкращават разходи", добави тя.

Ето и някои от ключовите акценти в проектобюджета: Минималната работна заплата от първи януари ще бъде 620 евро, а всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7% и 8%. Заложен е икономически растеж от 2,7%, дефицит 3 на сто и нов държавен дълг до 10 милиарда 440 милиона евро. Предвиждат се и данъчни промени – налогът върху дивидента ще се повиши от 5% на 10%, по-висок ще бъде и максималният осигурителен праг. Това ще бъде първият бюджет на българия в евро.

Премиерът: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите

По думите на депутата от ПП-ДБ Николай Денков е ясно, че има възможност да се променят разходите в бюджета и да се направят реалистични приходите. "Ние ще настояваме да има промяна, да работим с работодатели и икономисти. Отговорът, че няма възможност, е една обикновена лъжа. Ще направим всичко възможно да променим бюджета", отбеляза Денков.

Припомняме, че профсъюзите се съгласиха с разчетите на властта, но застанаха твърдо против вдигането на ДДС ставката. Според тях увеличението на приходите може да дойде от ръст на данък печалба или ограничаване на капиталовата програма, за сметка на ръста на осигурителната вноска.

На 13 ноември заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се проведе, след като работодателите за втори път отказаха да участват в срещата.

В мотивите си бизнесът посочи, че присъствието им би било изцяло формално, а самите работодатели не са съгласни с редица от параметрите в бюджета, като размера на МРЗ, увеличението на осигурителната вноска с 2%, двукратно повишаване на данъка върху дивидента и вдигането на максималния осигурителен праг. Според тях така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“.