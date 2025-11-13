Снимка: iStock
-
Работодателите за втори път отказаха да участват в "тристранката", която беше насрочена за днес
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес няма да се проведе. Това стана ясно, след като в сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата.
В мотивите си бизнесът посочва, че присъствието им би било изцяло формално, а самите работодатели не са съгласни с редица от параметрите в бюджета, като размера на МРЗ, увеличението на пенсионната вноска с два процентни пункта и вдигането на максималния осигурителен праг.
Работодателите с втори бойкот на Бюджет 2026 – няма да участват в Тристранен съвет
На свой ред правителството отмени днешното заседание и посочи, че Министерският съвет ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството. Очаква се днес вместо "тристранка" да се проведе заседание на кабинета.Редактор: Дарина Методиева
