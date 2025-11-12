Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Томислав Дончев отменя насроченото за утре заседание на Съвета. Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание, се казва в прессъобщение на Министерския съвет.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета, се казва още в позицията.

Кабинетът ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

Днес Министерският съвет официално обяви, че утре ще се проведе втория опит за заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който да се разгледат трите бюджета. Час по-късно обаче Асоциацията на организациите на българските работодатели публикува своята позиция, в която се казва, че бизнесът и този път отказва да присъства на заседанието на Тристранния съвет. В обръщението си работодателите казват, че провеждането на Тристранния съвет е само формално и лишено от всякакъв смисъл. Те не са съгласни с вдигането на пенсионната вноска с два процентни пункта, не одобряват разходите, предвидени за публичните сектори „Сигурност", „Отбрана" и „Висше образование", определяйки ги като неефективни. Бизнесът предлага други бюджетни мерки за освобождаване на ресурс в размер на 3.1 млрд евро.

„По-добре без нас, отколкото същият пасквил, обсъден в НСТС със социалните партньори. Няма да ставаме съучастници. Идва Видовден – всеки ще отговаря за погрома четворната коалиция и КНСБ”, посочи Васил Велев, като уточни, че говори от собствено име, а не от АИКБ.

Ден преди втория опит за провеждане на Тристранния съвет с основна тема - трите бюджета на държавата, бизнесът отказа и тази покана. Работодателите призовават за реален диалог и структурни реформи.

„Още през септември предложихме да започнем консултации, нямаше отговор до миналата седмица, когато ни изпратиха проект, който в рамките на 24 часа трябваше да предложим отговор”, каза председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов.

Бизнесът предлага конкретни мерки по приходната част на бюджета, които да генерират парични средства, като съкращаване на трайно незаети бройки в администрацията и въвеждане на лимити на бонусите за държавните служители, бюджетът на съдебната система да остане такъв, какъвто е тази година, да се ореже капиталовата програма. А само от актуализация на данъчните оценки на имотите пресмятат, че ще се генерират над 1 милиард евро.

„Краткият отговор на това кога ще седнем на масата на преговорите: тогава, когато ни третират като равноправни социални партньори. Тогава сме готови да седнем на масата с аргументи, цифри и факти да обсъждаме”, добави Симеонов.

Синдикатите още във вторник обявиха, че ще откликнат на поканата за Тристранен съвет. След срещата им с партия ГЕРБ определиха бюджета като възможен.

„30 страници становище имаме. Има 10 неща, които ще похвалим и ще подкрепим, имаме десетина неща, които няма да подкрепим и ще искаме да бъдат решени. Но това трябва да се случи на масата на диалога в НСТС”, категоричен е главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

И упрекнаха бизнеса, че отново поставя под риск приемането на бюджета за догодина.



„За 17 години един път им вдигнаха някакъв данък и се разсърдиха на цялата държава. Няма лошо, това е тяхно решение. Но ние ще бъдем там, защото сме отговорни социални партньори. На нас не ни харесват много неща в този бюджет, но нали трябва някак да ги кажем, но не през медиите”, посочи Костов.