След срещите си със синдикатите и работодателите през последните дни в кулоарите на парламента Бойко Борисов беше категоричен - вдигане на ДДС на 22 процента няма да има.

Той обвини бившия финансов министър Асен Василев за законодателството относно минималната и средната заплата, което ГЕРБ ще предложи да отпадне през следващата година. Последва и отговорът на Василев.

"Последните четири години не съм чул нито синдикатите, нито работодателите да се обаждат. И то по време, когато спиралата и връзването на минимална, средна и всички останали заплати - вървяха по някакви странни формули", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Синдикати срещу по-високо ДДС, властта остава твърда за Бюджет 2026

И допълни, че "има голяма вина, защото никой не искал Асен Василев освен него". "Това беше договорка от манастира. И той сътвори всички тези неща. Мога и на работодателите - това съм поел към тях като ангажимент, че в следващия бюджет това ще бъде отвързано".

БСП са съгласни с ГЕРБ за данък добавена стойност. "Темата за ДДС никога не е стояла пред БСП. Нещо повече — ние сме настоявали за диференцирани ставки на ДДС, тоест за намаляване на ДДС, касаещо лекарствата, учебниците и социалните услуги. Така че за нас тази тема никога не е стояла", подчерта Драгомир Стойнев.

Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има

Опозицията критикува липсата на диалог и отстъпки от заложените числа и поиска бюджетът да бъде оттеглен.

"Бюджетът трябва да бъде изтеглен, трябва да бъде преразгледан. Ние сме изпратили нашите десни мерки на управляващите, надявам се да ги вземат предвид веднага и да ги включат в бюджета — и той ще стане един прекрасен бюджет", подчерта Ивайло Мирчев от ДБ.

А след като работодателските организации блокираха провеждането на Тристранния съве - получиха официална покана за среща с управляващите.

"Апелирам към тях да се върнат на масата за диалога", призова Драгомир Стойнев от БСП.