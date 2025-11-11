Нов опит за диалог за параметрите на бюджета за следващата година. Днес синдикати и представители на ГЕРБ се срещнаха, за да обсъдят отново парите на държавата за 2026 г.

След разговорите президентът на КНСБ Пламен Димитров разкри, че синдикатите са отправили своите предложения към властта. "Заявихме позицията си - смятаме за възможен този бюджет. Той щадящо натоварва бизнеса и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в голяма степен приети със съгласие в парламента, като законови гаранции за отделните системи. Сакралният въпрос е откъде да се намерят парите. Допълнителният милиард и половина, който увеличението на данък дивидент предлага, е балансираният подход. В разходните политики виждаме ръст на единните разходни стандарт и изпълнение на швейцарското правило, но не виждаме необходимата хоризонтална политика по доходите в част от ведомствата. Ще има напрежение в секторите, които получават само 5% ръст на доходите", посочи Димитров.

Междувременно стана ясно, че нов опит за Национален съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе този четвъртък. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват. Причината - според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета.

Ще бъде ли преработен бюджетът в евро

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пък определи като "скандално" и "червена линия" възможно увеличение на ДДС, което би довело до ръст в цените. А депутатът от ГЕРБ Деница Сачева обяви, че на този етап няма да има промени в предложената план-сметка. "Вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани. Няма да говорим за съществени промени в параметрите на бюджета. Относно осигурителните вноски - те ще бъдат разпределени между работодателите и служителите. Тези 2% не са само за сметка на бизнеса. Разговорите по бюджета продължават, ще има дискусии и в НСТС. Ако има промени, те ще са минимални", каза Сачева.

Премиерът Росен Желязков очаква в края на седмицата план-сметката да бъде внесена в Народното събрание. Пред NOVA от Асоциацията на организациите на българските работодатели заявиха, че не са били канени на среща.

Преди срещата президентът на КНСБ Пламен Димитров бе категоричен - бюджет трябва да има и то с дефицит, който да не надвишава рамките. "Имаме известни проблеми с план-сметката в сегашния ѝ предложен вид, но тя е възможна. Трябва да се намери формулата да се заместят приходите, ако ще се прави промяна. Ръстът на осигурителната вноска финансира увеличението на пенсиите, но ние бихме предпочели увеличение на корпоративния данък. Това ще вкара 1,5 млрд. евро в бюджета. В никакъв случай не сме "за" ръст на ДДС - най-несправедливият подход, който води до ръст и на всички цени. Има още един вариант - капиталовата програма да се ограничи или вдигане на данък печалба", коментира Димитров.