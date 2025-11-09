За новия бюджет в предаването „На фокус” беше президентът на КНСБ Пламен Димитров, който започна с това, че "всички искаме да получаваме повече без да даваме повече, но на практика е невъзможно". КНСБ смята за възможен този бюджет, въпреки обвързването на ръста на доходите със средната работна заплата, което според Димитров е "перпетуум мобиле". Той подчерта, че доста сектори са в такава автоматизация, което води и до високи разходи.

"Механизмите са несправедливи. Няма значение кой как си върши работата, всичко е следствие на автоматизацията и води до невъзможност да се управлява бюджетът истински", каза Пламен Димитров. Той нарече данък „Дивидент” смешен и маловажен. Средният данък "Дивидент" в ЕС е над 20% и от 5 на 10% у нас "не е голям скок". Според Димитров данъкът може да се избегне с реинвестиране на печалбата, което би било добре и за икономиката.

Процедурата по внасяне и приемане на проекта на бюджет на държавата продължава да е на пауза

Основният порок на Бюджет 2026 според него е, че не е предварително обсъден.Той оспори предлаганите от Асен Василев мерки като обясни, че няма предвидено увеличение на заплатите с 10%, което да бъде намалено на 5%. За целта използва сравнение на разходите за персонал през тази и следващата година. „Очакваното изпълнение на разходите за персонал са 12 млрд и 232 млн. евро, през тази година, а с всички мерки се достига до 13 млрд. 118 млн. в Бюджет 2026, което е по-малко от 10%", каза синдикалистът.

Димитров подчерта, че повечето числа са на база законови разпоредби и няма лесно решение. Според него управляващите нямат воля да направят така, че да не дават на килограм някъде, а на други места да не дават нищо.

Пламен Димитров е категоричен, че разговорът за бюджета трябва да бъде воден заедно и с работодатели, и със синдикати. Той подчерта, че ще искат да участват във вторник заедно с работодателите на Съвета за съвместно управление.

Синдикалистът заключи, че е много вероятно да бъде приет бюджетът по този начин, както е записан сега – "в крайна сметка изглежда възможен".

Повече гледайте във видеото.