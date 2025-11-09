Процедурата по внасяне и приемане на проекта на бюджет на държавата продължава да е на пауза. Управляващите са категорични - няма да отстъпят от повишаването на вноската за пенсия и данък „Дивидент”, въпреки че те са сред аргументите, с които работодателски организации блокираха процеса преди дни.

Според управляващите предложеният бюджет е единствен възможен. От ГЕРБ казаха, че още този вторник на Съвета за съвместно управление ще се направи нов опит да се възобнови диалогът с работодателските организации. Бившият министър на финансите Асен Василев е на мнение, че част заложените увеличения в публичния сектор са прекалено високи. Той даде за пример с ВСС, антикорупционната комисия и ДАТО.

Бюджет 2026: Все още не е ясно кога ще продължат преговорите

„Ако има друго по-разумно предложение как да се съберат приходи, ще го обсъдим. Но не сме чули нито едно такова. Няма как да преосмислим всичко това, при положение, че тези приходи са ни нужни. Това не са политики, а е изпълнение на законодателството, прието от Асен Василев. Ние винаги сме готови на диалог, но числата са такива, каквито са. От гледна точка на МРЗ ние изпълняваме закона”, заяви Деница Сачева от ГЕРБ.



„Ако искат можем да им обясним как да стане с приходите, без да се удрят хората с данъци и осигуровки. Единственото, което са направили е да изпълнят закона за пенсиите и швейцарското правило и да дадат за майките. Всичко друго са абсолютно скандални пера”, изрази мнение председателят на „Продължаваме промяната” Асен Василев.

Новата политическа седмица ще започне с очакване проектът на бюджет за 2026-та да бъде внесен в Народното събрание. Това, което се очаква в следващите дни - работодателски организации са поканени на заседанието на коалиционния съвет. Предстои обсъждане на проекта на бюджет в Съвета за тристранно сътрудничество - именно това е стъпката, на която сега бизнесът блокира процедурата заради несъгласие с някои параметри. При успешно заседание на Тристранния съвет сметката за 2026 г. отива в Министерския съвет и се очаква правителството да я внесе в Народното събрание.