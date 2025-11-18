Управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. Това съобщи зам.-председателят на ГЕРБ Деница Сачева. По думите ѝ от формацията са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

Дали ще има коледни добавки за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение.

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за следващата година

„Трябва да видим какви са разчетите и на НОИ в случая. Предстои да се обсъди, но днес изпратих писмо до министър Гуцанов, в което поисках законодателни решение за трайно уреждане на този въпрос, като нов вид социално подпомагане на най-уязвимите. Смисълът е най-бедните да имат достойна подкрепа. Този въпрос трябва да спре да е поредната разделителна линия. Няма как да стане сега, а догодина. Коледните добавки не са планирани, но не значи, че няма да се търси политическо решение”, заяви Сачева.