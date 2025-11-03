След промените в последния момент на някои параметри от бюджета за догодина Надзорният съвет на НОИ разгледа повторно преизчисленията, направени от партиите в управлението. План-сметката за 2026 г. беше урвърдена. Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

След последните сметки на властта минималната работна заплата търпи промени и от 605 се вдига на 620 евро. Увеличение се предвижда и в парите за майчинство през втората година. Управляващите предлагат майките, които решат да останат вкъщи и през втората година, да получават 460 евро.

В неделя партиите в управлението обявиха, че ще плащаме по-високи осигуровки за пенсии, но няма да има увеличение на други данъци, както и на вноските за здравно осигуряване.

Редактор: Станимира Шикова