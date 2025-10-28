Първият бюджет на България в евро вече е разписан. Преди броени часове станаха ясни плановете в най- важната сфера - социалната.



► Ето и част от най-важните цифри, които ще засегнат пряко всеки един от нас:

• Минималната работна заплата

Въпреки анонса, че от 1 януари тя ще бъде малко над 620 евро, в бюджета на общественото осигуряване е записана по-ниска сума - 605 евро. Разликата между двете е около 30 лв.

• Минимален осигурителен праг

Той ще бъде същият като минималната заплата - 605 евро.

За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро. Тоест тук разликата е над 400 лева по-висок праг, отколкото е в момента.

• Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли е предвидена да бъде 346, 87 евро.

Ще плащаме повече за фонд „Пенсия”. Вноската се вдига с 2 процента общо за работодателя и работника. Като за работещите тя в момента е 6,58% от осигуровката. Предстои да стане 7,46%.

Въпреки промяната в осигурителния праг и вноска, максималната пенсия се запазва на 3400 лева.

• Какво предвижда държавата за майките?

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, както и обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от почти 399 евро.



Обезщетението за безработица остава без промяна - минималният му дневен размер е 9 евро и 21 цента, а максималният възможен е 54 евро и 78 цента.



►Поглед към голямата картина

Общо НОИ ще разполага с над 15 милиарда и 200 милиона евро. От тях осигурителните приходите са малко над 8.8 милиарда евро. Това означава, че почти половината от бюджета на НОИ всъщност е дотации от държавата и той успява да събере сам едва 1/2 от необходимото за да се покрият нуждите на всички пенсионери.

От над 15 млрд. евро реално 13 са предвидени да бъдат само за изплащане на пенсии.



„Аз съм подписал за 1213 лв., така както е по закон. Виждате че до тук предложенията, които се движат също са около тази сума, но нека да влезе официално всичко и ще го говорим”, заяви по-рано Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Първоначалният вариант беше изчислен по законовата формула, заложена в Кодекса на труда.



„Законът е такъв в момента че е 1213 лева. Видяхте че това мина през Национален съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече от тук нататък трябва да се види в бюджета кое е възможно, кое не е, какви ще бъдат параметрите по този въпрос. Всеки ден има разговори за бюджета”, допълни Гуцанов.



За синдикатите е неприемливо да бъде обсъждана една сума, а да се предлага съвсем друга. Против са и замразяването на парите за майчинството и максималната пенсия.

„Не е добър сигнал това, което правят. Все пак това е първият бюджет в евро. Изведнъж лъсва заплата 600 евро”, обясни Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”.

За работодателите обаче увеличението на осигурителната вноска е проблем. Както и увеличението на минималната работна заплата и максималния осигурителен праг.



„Огромният недостатък на този проект е увеличаване на осигурителната тежест. Едно непремерено увеличение на максималния осигурителен доход. Той се увеличава много повече, отколкото беше записано в средносрочната рамка. Няма да намерите адекватен работодател, който да подкрепи такъв проект за бюджет”, твърди председателят на АИКБ Васил Велев.



► Какви са следващите ходове?

Сметките на Общественото осигуряване и Здравната каса минават през надзорни съвети. Предстои свикване на Тристранен съвет, обсъждане и гласуване в Министерския съвет и на финала - до петък - внасяне в Народното събрание.

„Всички бюджетни закони ще бъдат внесени в срок”, увери Костадин Ангелов от ГЕРБ.

