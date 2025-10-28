„В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка. В приходната част ще се вдигнат осигуровките още от следващата година, в което няма икономическа логика. Много от решенията са взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. От една страна намаляват напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година. Това се разбира от казаното досега от отделни политици”. Такова мнение изказа Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите, в ефира на „Здравей, България”.

„Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо. То започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите”, посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.

Той е на мнение, че се прави опит „да се закърпи моментното състояние, при положение че има какво друго да се направи”. По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.

Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци, влияят на икономическата активност. Той обясни, че „вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени”.

Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е „едно от най-лошите решения”.

Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държани с най-високи такива в рамките на Европейския съюз. Експертът обясни още, че повишаването им вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, „защото продължава да се помпа потребление”.

Иванов е на мнение, че „това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените”.

Според Дацов близо нивото на заетите на бюджетна издръжка е с близо 20% по-високо, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.

Изпълнителният директор на Българската предприемаческа организация каза, че причината някой да иска да инвестира у нас, е конкурентната ни данъчна система. Но ако я влошим, това ще доведе до отлив както на чужди, така и на български инвестиции.

В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS, председателят на УС на АИКБ Румен Радев и бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова алармираха, че все още липсват решения за минималната работна заплата и данъчните закони, а основните проблеми на публичните финанси са структурни, а не просто счетоводни.

"Разбира се, бюджет без минимална работна заплата, определена по ниво, и без ясно декларирана данъчна политика, няма как да се разглежда", заяви Румен Радев. Той опонира на твърденията на управляващите, че проблемите с бюджета са "счетоводни", а не "структурни", като подчерта: "Ние продължаваме да твърдим всъщност обратното".

Христина Христова допълни, че освен решение за минималната заплата, липсват и други ключови елементи, като дългоочаквания анализ на пенсионната система. Тя посочи, че настоящите проблеми са плод на дългогодишна политическа нестабилност. "Берем плодовете на тази дълга политическа нестабилност от повече от четири години", коментира Христова.

В заключение, бившият социален министър призова за повече "политическа решителност", за да се поставят на дебат в парламента ключови проблеми като реформата в пенсионната система, данъчната система и финансирането на общините. "В крайна сметка, една трябва да е целта на бюджета - да се подобрява животът на хората, но много е важно да има баланс със създаването на условия за развитие на икономиката и за правене на бизнес", заяви тя.

Редактор: Цветина Петрова