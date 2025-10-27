През последните 15 години политика през бюджета се прави само в разходната част, крайно време е да обърнем внимание и на приходната. Затова „БСП-Обединена левица” се обявява за по-справедлива данъчна система. Ние, като лява партия, искаме да облагаме капитала, а не труда. Но с прогресивна данъчна система ще се възстанови справедливостта – такава имат всички наши европейски партньори. Желанието на „БСП-Обединена левица” е да има промяна на данъците. Трябва да се помисли върху данък дивидент, върху корпоративния данък и др. Но като се премине към опредена подоходна система, ще трябва да се пипне и на физическите лица. Трябва да има необлагаем минимум. Обсъжда се и увеличението на здравните осигуровки. Това каза депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

В България ножицата между бедни и богати продължава да се разширява, допълни още Атанасов в подкрепа на идеята за увеличаване на налозите.

Възнагражденията на младите лекари ще бъдат гарантирани, заяви той. И допълни, че точно затова това ще се проведе и извънредно заседание на парламента във вторник. Намерен е вариант и въпросът ще бъде решен, заяви Атанасов.

„Докато „БСП – Обединена левица" е част от това управление, социалните плащания, ръстът на дохода на трудещите ще бъдат гарантирани. За социалната политика – държим швейцарското правило да бъде изпълнено в целия размер”, каза още депутатът.

Стабилността на управлението

„Преди 10 месеца бяхме минали 8 парламентарни избори, рискувахме държавата да загуби милиарди от Европа – по ПВУ и други програми, всички регулатори бяха с изтекъл мандат, нямаше бюджет, социалните системи бяха на своя предел. Какво се случва сега – не само, че имаше бюджет, увеличиха се социалните плащания, пенсии, работни заплати, има много инвестиции, икономиката е в подем. Така че, критикувайки управляващите, нека си дадем сметка къде щяхме да сме сега, ако нямаше редовен кабинет. Да не говорим за динамиката на международните отношения”, каза още Атанас Атанасов.

„В санитарния кордон около Пеевски бяха залегнали няколко точки. Повечето бяха свързани с неучастието на „ДПС-Ново начало” в ръководството на парламента като зам.-председател и в комисиите на парламента. Една от точките беше закон на ПП-ДБ, с който те обещаваха, че ще се регулират нещата в съдебната система около главния прокурор. Сега видяхме, че този закон не е написан по правилния начин и не е постигната целта, около която се обединихме. Така че изискванията в този санитарен кордон са изпълнени”, каза още Атанасов.

