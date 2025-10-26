Един от участниците в управляващата коалиция днес взима важни решения. Националният съвет на БСП се събира, за да излезе с позиция по отношение на предложената от ГЕРБ ротация на председателя на Народното събрание.

Въпросът се превърна в ключов след като Бойко Борисов обяви, че партията му няма други претенции към управлението, но държи на смяната на парламентарния председател.

ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание

Социалистите ще обсъдят и своите предложения за Бюджет 2026, който трябва да влезе за разглеждане в Народното събрание до дни. Очаква се и напрежение сред партийните редици, тъй като преди Националния съвет част от членовете заявиха, че смятат, че е време "БСП-Обединена левица" да напусне настоящото управление.

Велислава Дърева изрази мнение, че БСП незабавно трябва да напусне това правителство.

"Казахме, че работим да имаме председател, но вероятно ще има ротация. Тя се прави, само за да се избере Рая Назарян. Ще предложа да излезем от коалицията. Може и да е за добро на държавата", коментира Иван Петков, който е член на Националния съвет на БСП.