Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Той е първият в евро за страната ни
Бюджетът на държавата за 2026 година трябва да бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът задължава правителството да внесе в парламента план-сметката до 31 октомври. Финансовият министър Теменужка Петкова вече обяви, че този срок ще бъде спазен.
Това е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка трябва да бъде прегледана и от Европейската комисия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От „Продължаваме Промяната-Демократична България” са против увеличението на възнагражденията без проведени реформи, а групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026.Редактор: Калина Петкова
