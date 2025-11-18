„БСП – Обединена левица” настоява за изплащането на коледни добавки за българските пенсионери, заявяват в позиция от коалицията.

"В навечерието на най-светлите празници държавата е длъжна да покаже отношение и солидарност към хората, които са градили съвременна България. Над 2 милиона пенсионери в България живеят с ограничени доходи, затова правителството, с активното участие на „БСП – Обединена левица”, продължава усилията си за облекчаване на натиска от инфлацията и повишаването на цените на основни стоки и услуги. Коледната добавка не е милостиня, а жест на уважение и подкрепа”, се казва в позицията.

Оттам предлагат да бъдат предвидени средства за еднократна коледна добавка към пенсиите през декември. Според тях това е навременна и напълно оправдана мярка в подкрепа на възрастните хора. „Българските пенсионери заслужават достоен живот, топъл дом и сигурност”, заявяват от „БСП-Обединена левица”.

Управляващите искат коледните добавки за следващата година да се уредят чрез закон

От БСП казват, че подкрепят и инициативата добавките за Коледа и Великден да бъдат трайно регламентирани със закон – като израз на държавната грижа и социалната солидарност, която не бива да зависи от моментната политическа обстановка. "Това е необходима стъпка към устойчиво и достойно отношение към най-възрастните членове на нашето общество", се казва в позицията.

