Предложихме коледните добавки да са 120 лева за пенсионерите на прага на бедност. Какво ще се случи - ще реши правителството. Ще се събере Съветът за съвместно управление и след като партньорите изложат предложенията си, ще имаме общо решение. Бюджетът има възможност да осигури парите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

По думите му план-сметката е щедра и предвижда увеличения на средствата за всички. "Антикорупционната комисия няма да похарчи отпуснатите пари за възнаграждения, за нея най-малко се тревожа. Над 1,2 млрд. лева повече сме предвидили за пенсионерите. Тези пари се събират от осигурителни вноски. Така работи системата, длъжни сме да продължим тази практика", посочи той.

Според него на ССУ ще бъде решено и дали правителственият авиоотряд ще бъде закрит - предложението е на "ДПС - Ново начало". "Скъпите харчове за пътувания могат да бъдат спестени на държавата, това е хубава дясна мярка", смята Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и думите на президента, който призова да бъде внесено предложението му за референдум за въвеждането на еврото - след като КС реши, че председателят на НС няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон.

"Европейското законодателство е прието, влизаме в еврозоната от 1 януари. ЕК е взела решение и темата е приключила. Президентът Радев се държи като политически лидер, който иска да извади дивидент за своята партия", заяви Борисов.

Той категорично отрече твърденията на Асен Василев, че Румен Спецов е бил на работен обяд в дома му в Банкя. "Добър е в събирането на приходи, това го прави подходящ за особен управител на рафинерията. Той беше успешен директор на НАП, а именно Василев ме увери, че е точният човек за поста и аз го послушах. През годините ми е пускал много ревизии, но не е идвал никога в дома ми", увери председателят на ГЕРБ.