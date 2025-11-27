ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението в страната след многолюдните протести от сряда вечер. Едната е свързана с бюджета, а другата - с поста председател на ДАНС. Това съобщи депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Демократична България" ген. Атанас Атанасов.

"Нека още днес министър-председателят и финансовия министър да оттеглят бюджета. Да го върнат и преработят, да помолят Тристранката да се присъедини и да орежат всички разходи за "черните каси". През 2013 .г, когато беше избран за председател на ДАНС Делян Пеевски, предизвикаха хората. Сега, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за същия пост. Да спрат процедурата и да го оттеглят. Това са двете неща, които биха могли да успокоят обстановката в страната", заяви Атанасов.

Той благодари на излезлите на улицата. "Те показаха своето отношение към сметките в държавата. Рисковано е на границата на влизането в еврозоната властта да предизвиква подобни неща. Управляващите по най-бързия начин опитват да пробутат един брутален бюджет", допълни народният представител.

На свой ред депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков смята, че управляващите са се държали арогантно спрямо гражданите и бизнеса. "Видяхме директни обиди към хората, които излязоха да защитят свободата си и правото на изразяване. Сигналът от ЕК е ясен - бюджетът излиза извън рамките. Не протестиращите, работодателите и опозицията компрометират пътя към еврозоната. Управляващите рискуват първия бюджет на страната в евро", коментира той.

Редактор: Цветина Петкова