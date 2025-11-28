През миналия уикенд магазинът на ЗОРА в кв. Драгалевци посрещна множество посетители на pop-up щанда на Huawei и Сръчко Сервиз. Успехът на инициативата бе забележителен и затова тя ще бъде повторена и този уикенд, 29-30 ноември 2025 г, този път в магазина на ЗОРА в West Mall в кв. Люлин. Тази събота и неделя, от 10 до 18ч. Отново ще имате възможност да се срещнете на живо с професионалистите от сервиза на HUAWEI и да се възползвате от предложението за безплатен протектор за своите устройства – смартфони и смартчасовници, независимо от марката и модела им. В зоната на HUAWEI можете да получите още професионални съвети как да се грижите за своите продукти, за да увеличите максимално продължителността и качеството на изживяването при тяхното използване. Точният адрес на West Mall е кл. Люлин 7, бул. „Царица Йоана“ 15, където ви очаква празнично зареденият магазин Zora.

Сервизът на Huawei се грижи за празничното настроение и с нови епизоди от забавната поредица видео клипове с участието на известните актьори Евелин Костова и Владимир Зомбори. Любопитни житейски ситуации, буря от емоции и неочаквани обрати се случват в оторизирания сервиз на марката на ул. „Коста Лулчев“ 58А в София и във виртуалното пространство на разговорите с кол центъра на Huawei, отговарящ на номер 0800 18818. Не пропускайте да ги гледате на Facebook и Instagram страниците на Huawei Mobile BG, да се усмихнете и да научите от тях полезни неща за следпродажбеното обслужване на бранда.

Huawei винаги е поставяла фокус върху целия процес на експлоатация на своите устройства и един от примерите за това е активната вече кампания , при която до 15-ти януари 2026 г. всеки потребител на продукт на HUAWEI може да се възползва от 50 лв. отстъпка от цената на обслужването. Освен това той или тя ще получи също безплатен протектор и малък подарък в оторизирания сервиз на ул. „Коста Лулчев“ 58А в София. Помислено е и за клиентите извън София, които могат да се възползват от кампанията като изпратят и получат устройството си напълно безплатно по куриер, който трябва да заявят през кол центъра на HUAWEI.

Новите видеа с Евелин Костова и Владимир Зомбори, изпълнени със спорове, закачки и обрати, можете да гледате тук:

