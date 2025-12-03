Районната прокуратура в Благоевград предаде на съд 65-годишна жена по дело за серия измами, извършени спрямо множество лица, с цел получаване на имотна облага в големи размери. Установено е, че е действала в периода 2010 - 2020 г.

В редица случаи тя споделяла с няколко души за сериозни здравословни проблеми на нейни близки – спешна операция или трансплантация в чужбина, съпътствани от остра нужда от средства.

Предизвиквайки съжаление, жената първоначално молела различни лица за поръчителство за получаване на кредити, а впоследствие и за сключване на договори от тяхно име. Сумите по тях били отпускани от банкови и кредитни институции, като парите били предавани на обвиняемата с уговорка тя да погасява месечните си задължения по кредитите. С времето тя преставала да плаща вноските, а пострадалите от действията ѝ лица научавали за това едва след като били потърсени поради неплатени задължения.

Една от пострадалите изтеглила по молба на обвиняемата 27 кредита на обща сума на главницата 118 889 лева, която била предадена от нея на С.Я.

Другият начин на измама, използван от обвиняемата, е предложение за „влагане на парични активи в инвестиционен фонд в Дубай“. За убедителност тя се представяла за посредник на чуждестранната организация и показвала папка с документи. За първоначална инвестиция - не по-малка от 5 000 лева, обещавала месечен дивидент с лихва от 5-12% върху вложената сума.

Желаещите за получаване на такъв доход подписвали договор за брокерски услуги, предоставяни на непрофесионален клиент и запис на заповед с фирма. При липса на налични парични средства у потенциални клиенти тя упорито ги убеждавала да вземат кредити и ги съпровождала до банки.

Обикновено първите месеци обвиняемата изплащала на клиентите на „инвестиционния фонд“ дивиденти в различен размер, но постепенно преставала да го прави под различен предлог – забавени плащания от страна фонда, смърт в семейството и др. Впоследствие преставала да поддържа връзка с тях и не отговаряла на телефонни обаждания.

Обвиняемата предлагала и съдействие за назначаване на престижна длъжност в държавна институция, в органите на съдебната власт, адвокатурата срещу парични суми. За целта тя демонстрирала наличие на контакти и близки отношения с лице, заемащо висша държавна длъжност от висок ранг, провеждайки телефонни разговори. След получаването на парите С.Я. не отговаряла на обаждания и се укрила.

Обвиняемата въвела в заблуждение две лица с обещания за съвместни бизнеси, свързани с изграждане на ветрогенератор и завод за биоетанол. Получила от „бъдещите съдружници“ парични суми за различни цели. Впоследствие обаче идеите ѝ се променяли - превоз на дърва, скъпоценни камъни в Дубай, продажба на злато, купуване на нови коли, създаване на фирми, закупуване на камиони в гр. Кюстендил с банков кредит. Парите били давани както в брой, така и превеждани по банков път.

Запитана за липса на каквито ѝ да е резултати от нейните обещания,жената се оправдавала със здравословните проблеми на близки и финансови затруднения.

Деянието е било извършено от обвиняемата в съучастие с майка си., която е фигурирала в част от приложените по делото неистински документи – договори с клиенти, в които е била представяна като „инвестиционен посредник“. В хода на разследването е установено, че жената е починала.

По досъдебното производство е била извършена съдебноикономическа експертиза въз основа на приложените банкови и счетоводни документи и разпитите на свидетелите, според заключението на която на 5 лица са били предоставени парични заеми в общ размер 280 889 лева.

Общият размер на имотната вреда, причинена на 11 лица, възлиза на 410 787 лева.

