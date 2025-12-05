Българските пожарникари дадоха сигурност на хората и предотвратиха тежки последици при пожарите през годината със своя опит, навременни решения и уменията да ръководят силите и средствата в сложна ситуация. Това заяви държавният глава Румен Радев днес на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, на която удостои с Почетния знак на президента служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и представители на доброволни формирования.

Снимка: Президентски прессекретариат

За значим принос в борбата с пожарите през 2025 г. и към националната сигурност в мирно време с Почетния знак на президента бяха удостоени главен инспектор Пламен Петков, инспектор Гьоко Вълчанов, заместник-председателят на Националната асоциация на доброволците Стелиян Хараланов, секретарят на организацията и член на доброволно формирование към Столична община Тодор Грозданов и ръководителят на доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ Явор Хаджиев.

Румен Радев откри 23-тото издание на „Българската Коледа“

В приветствието си Румен Радев припомни за тежките изпитания, които високите летни температури поставиха пред страната и мащабните пожари, които създадоха рискове за живота и имуществото на хиляди български граждани, природни местности и инфраструктурата в засегнатите райони. „Вие бяхте онези, които смело застанаха на първа линия в битката с огъня. Вашата работа е олицетворение на отговорното лидерство и високите стандарти в системата на пожарната безопасност и защита на населението“, посочи президентът като подчерта професионализма и волята на отличените и техните колеги.

Снимка: Президентски прессекретариат

Държавният глава открои всеотдайната работа на доброволните формирования, които по думите му са се включили в критичните дни на големите пожари с висок морал, самоотверженост и посветеност рамо до рамо с пожарникарите, местните власти и структурите, опазващи горите. „Вие сте пример за гражданска доблест и отговорност, проявихте завидна организираност и професионално отношение. Доказахте, че когато нашето общество действа единно, България е по-силна и защитена и отстояхте значението и необходимостта от доброволческото движение в България“, каза още президентът.

По думите на държавния глава церемонията в президентската институция днес е израз на признателността на българското общество към всички български огнеборци, военнослужещи, горски служители и доброволци. „За вашите всеотдайни усилия, поетия риск и значим принос в отстояването на най-важната ценност – човешкият живот и зеленото бъдеще на България“, допълни Румен Радев. Президентът изрази признателност и към семействата и близките на отличените за неотклонната подкрепа в трудната и рискована дейност, на която са се посветили.

Снимка: Президентски прессекретариат

„Поздравявайки ви със заслужените отличия, искам да ви пожелая много здраве, воля и енергия във вашата високоотговорна обществена мисия. Пожелавам ви все така с чест и достойнство да работите за просперитета и сигурността на България“, каза още той.

От името на отличените главен инспектор Пламен Петков изказа благодарност за получените отличия и определи Почетния знак не само като лично признание, но и като награда за всички негови колеги, които често остават незабелязани, но винаги са готови да помогнат. „Получавам тази награда със съзнанието, че истинската стойност на нашата работа е спасяването на човешки живот, имуществото и природата. Продължавам и занапред да служа честно, отговорно и с уважение към професията“, каза още главен инспектор Пламен Петков.

Снимка: Президентски прессекретариат

Главен инспектор Пламен Тенев Петков е началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково. През лятото на 2025 г. ръководи силите и средствата при овладяване на пожари в общините Тополовград, Харманли, Свиленград и при авария с дерайлирал влак в Симеоновград. Под негово ръководство са спасени цели села, голям брой сгради и добитък.

Инспектор Гьоко Иванов Вълчанов е инспектор в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора. При пожар през лятото 2025 г. край Стара Загора насочва и ръководи наличните сили и средства и координира действията на допълнително привлечените екипи от Казанлък, Чирпан, Раднево, Павел баня, Сливен и Пловдив.

Снимка: Президентски прессекретариат

Стелиян Георгиев Хараланов е заместник-председател на Националната асоциация на доброволците в Република България и ръководител на доброволно формирование – Белово. Участвал е в овладяването на пожарите на територията на общините Сунгурларе, Септември и Белово, както и на наводненията в курорта Елените и Община Бойчиновци. Участва в организирането на двете най-мащабни учения за доброволци – в Община Брацигово през 2022 г. и в Община Белово през 2025 г.

Явор Ангелов Хаджиев е ръководител на доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“, Благоевград. През лятото на 2025 г. координира действията на доброволните формирования и съвместната им работа с екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, местната власт и горските структури при възникването на поредица от големи горски пожари в област Благоевград.

Тодор Езекиев Грозданов е секретар на Националната асоциация на доброволците в Република България и член на доброволно формирование при Столична община. През 2025 г. има съществен принос за провеждането на редица обучения, лекции и практически занятия, свързани с правилното поведение и действия при бедствия, пожари, наводнения и други извънредни ситуации.

Редактор: Мария Барабашка