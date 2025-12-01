Президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ на тържествена церемония в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София.

Събитието беше открито от директора на лечебното заведение проф. Атанас Йонков, който подчерта значението на болницата и на нейната Клиника по педиатрия за развитието на детското здравеопазване у нас. Той припомни, че УМБАЛ „Александровска“ е най-старото университетско лечебно заведение в България, създадено през 1879 г., а педиатричната клиника, основана през 1900 г., е първото детско лечебно звено в страната.

По повод 120-годишнината от създаването на клиниката и за изключителния ѝ принос в лечението на деца и развитието на медицинската наука Радев връчи почетния знак на президента. Отличието беше прието от настоящия началник на клиниката проф. Гергана Петрова, в присъствието на проф. Пенка Переновска, ръководила звеното в периода 2006–2022 г.

