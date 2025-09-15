Кауза вместо цвете. С тази благородната инициатива Националната търговска гимназия в Пловдив посвещава първия учебен ден не само на празника на знанието, но и на надеждата за живот. Учениците от гимназията са решили вместо цветя за учителите - средствата да бъдат вложени в надежда и живот, помагайки на 10-годишния Митко да се излекува от коварно заболяване.

„Подобни кампании не са новост за нашето учено заведение. Многократно сме се включвали в подобни инициативи и сега отново решихме да подкрепим децата и младите хора в нужда”. Това заяви в „Здравей, България” директорът на Национална търговска гимназия-Пловдив Петя Герасимова.

Тя подчерта, че средствата, необходими за лечението на Митко, са непосилни за семейството му. „Той не е ученик на нашето училище, но е част от нашата образователна общност. Единодушно решихме да подкрепим тази кауза. Не само за Митко, но и за други млади хора”, подчерта Герасимова.

Директорът обясни, че 10-годишния Митко е внуче на служител в училището. „Бяхме невероятно разтърсени от тази трагедия. И всички – заедно с Обществения съвет и Настоятелството, решихме да подкрепим тази кампания. Училището не е само извор на знания. То трябва да утвърждава и ценности, и традиции и морал. И затова всички работим за общата кауза”.

