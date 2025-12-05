Снимка: МС
Какво показват изчисленията на гласовете в Народното събрание
Има ли шанс предстоящият вот на недоверие да свали кабинета „Желязков”? Той е на тема икономическа политика.
Със сигурност „за” ще гласуват вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Сумарно техните гласове са 62. Ако към тях добавим тези на „Възраждане” и „Величие”, то за свалянето на правителството ще гласуват общо 105 народни представители.
"Очакваме да отидем на избори максимално бързо": ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета
Не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, но дори с техните гласове не може да се съберат необходимите 121 гласа. Управляващата коалиция, с подкрепата на „ДПС-Ново начало”, има мнозинство от 131 гласа.
Припомняме, че след многохилядните протести ПП-ДБ внесе нов вот на недоверие срещу правителството. Според втората политическа сила в парламента именно с действията си в тази сфера кабинетът е изкарал хиляди хора по улиците на страната. Първоначално недоволството беше срещу проекта на бюджет за 2026 г., но впоследствие прерасна в искане на оставка на управляващите. Очаква се вотът на недоверие да се гласува следващата седмица. За тогава опозицията обяви и нов протест. По думите на председателя на ПП Асен Василев ако правителството не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, ще бъде свикан нов протест, който ще бъде още по-мащабен.Редактор: Калина Петкова
