След многохилядните протести ПП-ДБ внесе нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”. Темата е несправяне в областта на икономическата политика на правителството.

Според втората политическа сила в парламента именно с действията си в тази сфера правителството е изкарало хиляди хора по улиците на страната. Първоначално недоволството беше срещу проекта на бюджет за 2026 г., но впоследствие прерасна в искане на оставка на кабинета.

Очаква се вотът на недоверие да се гласува следващата седмица. За тогава опозицията обяви и нов протест. По думите на Асен Василев, ако правителството не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, ще бъде свикан нов протест, който ще бъде още по-мащабен.

"Очакваме всяка една политическа сила с поне малко политически инстинкт да подкрепи вота, защото управляващите губят подкрепа с всяка изминала минута, в която стоят на власт и обслужват Пеевски. Внесохме вота с подкрепата на АПС и МЕЧ. Очакваме да отидем на избори максимално бързо. С тази гражданска енергия искаме да има по-голяма избирателна активност, която да удави всичките купени гласове", призова Божидар Божанов.

На свой ред Ивайло Мирчев прикани Пеевски да "спре да си играе с етническата карта на страната. "Да спре да използва българските турци и роми като жив щит, в опит да се спаси от изкарване от общественополитическия живот на България. В събота той събира областните координатори и кметове на София, за да дава квоти за контрапротест. Това не трябва да се случва", смята Мирчев.

Атанас Атанасов припомни фразата на Бил Клинтън: "Икономиката, глупако". "Глупаците да си дадат сметка защо искаме правителството да си отиде", каза той.

По-рано от "Алианс за права и свободи" обявиха, че са подкрепили вота. "Цялата ни парламентарна група се подписа като съвносители на предстоящото внасяне на вот на недоверие към правителството", обяви в кулоарите на парламента Хайри Садъков от ПГ на АПС. Като мотиви за решението си парламентарната група, чийто 15 души са се подписали под документа, той изтъкна националното покритие на протестите в страната срещу политиката на правителството.

От своя страна Хасан Адемов посочи, че "дори вотът на недоверие да не успее, духът от бутилката е изпуснат". "Връщане назад няма. Въпросът не е дали ще падне правителството, а кога ще се случи това", заяви той.

Управляващите обявиха - ще защитят правителството. "Всяка партия има правото да иска вот на недоверие. Нека да видим мотивите какви са, защото през тази година предоговорихме ПВУ, при положение, че през предишните години един лев не беше влязъл", смята Бойко Борисов.

А намерението е да приемат новия бюджет до края на годината. "Ако днес Тристранката се разбере, а в понеделник се направи официално заседание и ако всичко е наред и вторник бъде вкаран бюджетът в НС, по най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа в зала. А ако има вот на недоверие, ще се утежни процедурата, ще ни прати към Коледа и Нова година, прогнозира лидерът на ГЕРБ.

Борисов обяви и че е готов да даде оставка, но само своята, като депутат.

Че нямат намерение да се оттеглят стана ясно и от думите на премиерът Росен Желязков, който отговаряше не въпроси от депутати в пленарната зала. И отново се чуха призиви за оставка.

"Българската икономика заработи с темпове, които последните години нямаше. Има 2 пъти по-висок растеж, на второ място в Европа. За следващата година ще имаме висок БВП.

Премиерът отговори, че въпросът с оставката на правителството ще се реши с вота на недоверие.



Лидерът на ГЕРБ обяви, че не е сигурен в мнозинството. "Тази мантра Борисов - Пеевски, трябва да изчезне. Ето, аз днес ще направя един тест да видим дали работим заедно. Събрахме подписите, за да закрием комисията "Сорос", разкри още Борисов.

Същевременно от „Продължаваме промяната” приканват за нов протест в Триъгълника на властта. С пост на официалната си страница във Facebook от партията го обявиха за 10 декември от 18:00 часа.