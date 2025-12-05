Снимка: iStock
Велислава Делчева алармира, че банките не ги предоставят на хора, които не са техни клиенти, нито на упълномощени лица
Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ заради проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети. Още в началото на седмицата имаше недостиг както в различни търговски банки, така и в "Български пощи".
Стартовите пакети евромонети вече могат да бъдат закупени и в пощите
В писмо до подуправителя на Българската народна банка Радослав Миленков омбудсманът алармира, че банките не предоставят стартови комплекти нито на хора, които не са техни клиенти, нито на упълномощени лица, което затруднява най-вече възрастни и трудноподвижни хора. Делчева припомня, че в наредба 46 на БНБ от края на юли тази година е уредена свободната продажба на комплекти с евромонети в банките и не би трябвало да има подобни ограничения.Редактор: Емил Йорданов
