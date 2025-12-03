Стартовите пакети с евромонети вече са достъпни и в пощите в страната.

В централната поща в Монтана се бяха заредили с над 30 пакетчета български евромонети, но те бързо бяха изкупени. Търсенето е голямо.

От 1 декември започва продажбата на стартовите пакети евромонети

Важно е да се отбележи, че закупуването на пакетите не е спешно. Хората, които си взеха евромонети, споделиха, че ги купуват за внуци, за подарък и със сантиментална стойност. Те ще са в обръщение след 1 януари както у нас, така и в еврозоната.