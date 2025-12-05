74-годишна жена от Дом за пълнолетни лица в Казанлък е настанена в болница с травми и синини по тялото. От прокуратурата потвърдиха, че разследват случая.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, чието заключение ще даде отговор дали травмите са получени от падане или са причинени от нанесен побой.

Към момента свидетелските показания не потвърждават за упражнено насилие спрямо жената. Срокът за приключване на разследването е тримесечен.