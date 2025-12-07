-
Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс
-
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
-
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
-
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
-
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
-
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
-
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Тирoвете преминават по най-оживените улици, където се намират основното училище и детската градина
Опасен трафик през центъра на карловския град Баня застрашава децата и жителите. Местните настояват за изграждането на нов железопътен прелез, който да изведе тежкотоварното движение извън населеното място. В момента тирoвете преминават по най-оживените улици, където се намират основното училище и детската градина.
Сегашният жп прелез може да се използва само от пешеходци, а автомобилите са принудени да минават през централните части на града. Това увеличава риска за децата, особено в часовия диапазон, когато училището и детската градина са най-натоварени.
Директорът на ОУ „Неофит Рилски“ Генка Христова разказа, че по време на междучасията движението е изключително интензивно: „Децата са си деца и невинаги се съобразяват. Преминават през зоната на училището, без да внимават.“
Мечка се разходи по улиците на Карлово (ВИДЕО)
Подобни опасения споделя и директорът на детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ Десислава Чакръкова: „Минават много бързо, без да гледат знаци и пешеходни пътеки. Това е предпоставка за инциденти. Затова почти винаги държим изхода откъм ул. „Родопи“ заключен.“
С нарастването на строителството и туристическия поток трафикът става още по-натоварен.
„Не трябва да чакаме да се случи нещо страшно и после да се чудим какво да правим“, коментира местният жител Петко Трифонов.
Кметът на Баня Стамен Гешев припомня, че районът вече е бил сцена на тежки инциденти: „Улицата, която ползват тежкотоварните автомобили, води към главния път. Ставали са инциденти, включително смъртен случай.“
Затова местната власт настоява за нов прелез и е изпратила официално искане до Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Зам.-кметът на община Карлово Николай Цветков уточнява, че преди изграждането на близкия надлез именно този прелез е поемал движението между София, Бургас, Пловдив и Калофер. Общината заявява готовност да ремонтира пътния участък, ако проектът бъде одобрен. От НКЖИ са информирали, че предстои сформиране на комисия, която да направи оглед на място и да излезе със становище.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни