Престъпните мрежи работят професионално – със сценарии, психологически техники и международна координация
Онлайн пространството се превърна в място за връзки, но и в сцена за едни от най-болезнените престъпления – романтичните измами. Хиляди хора в България и по света ежедневно попадат в клопката на фалшиви профили, които умело манипулират чувствата им, за да ги изнудват финансово или да ги въвличат в още по-опасни схеми.
Престъпните мрежи, които стоят зад романтичните измами, работят професионално – със сценарии, психологически техники и международна координация. От невинни съобщения до пълно финансово разоряване – пътят е кратък.
„COVID кризата отвори нови пространства за извършителите на престъпления - в социалните мрежи, във всички канали за комуникация. Престъпниците в мрежата са все по-нагли, все по-креативно”, заяви в предаването „Социална мрежа” Антоанета Василева, член на експертната група за борба с трафика на хора на Съвета на Европа.
Според нея измамниците могат лесно да бъдат задържани. Проблемът е кога жертвата ще се усети и дали няма да е късно.
„Много хора търсят или нова връзка, или просто са самотни и искат да общуват с някого. Ключово е, че много хора компенсират тази самота с общуването на изкуствения интелект”, коментира още Василева.
Времето, за което хората попадат в капана на романтичната измама, е от няколко дни до няколко седмици.
