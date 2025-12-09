-
Мъж публикува кадри как се вози на покрива на автобус в София
-
Кметът на Ботевград забрани провеждането на протеста, организиран от „ДПС-Ново начало”
-
Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”
-
Каква е организацията на полицията за протестите на 10 декември
-
Пейков: Има сигнали за спешни родителски срещи в деня на протеста. Вълчев: Това е откровена лъжа
-
Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)
Приетият стандарт по дерматология разписва, че това е медицинска дейност, обясни д-р Росица Денчева
Тези дни беше обнародван новият Медицински стандарт по кожни и венерически болести на Министерството на здравеопазването, който обхваща и естетичната дерматология с ясно разписан стандарт за работа, помещение, оборудване и квалификация на служителите.
Тези дни беше обнародван новият Медицински стандарт по кожни и венерически болести на Министерството на здравеопазването, който обхваща и естетичната дерматология с ясно разписан стандарт за работа, помещение, оборудване и квалификация на служителите.
„За нас, като медицинска специалност, тези разпоредби работят”, обясни в предаването „Социална мрежа” д-р Росица Денчева, председател на Българската асоциация на естетичните дерматолози.
„На първо място наистина регулират медицинските дейности и определят ясно, че естетичната дерматология и всички процедури, които се осъществяват в рамките ѝ, са медицински дейности, което доскоро, като че ли за една голяма част от обществото, беше въпросителна”, каза още д-р Денчева.
Според нея стандартът по дерматология ясно разписва, че това са медицински дейности, те се правят в медицинско заведение, в лекарски кабинет и съответно от хора с квалификация.
„С този стандарт не се променя кой знае колко по отношение на изискванията. И в стария стандарт съществуваше регулативна норма, която казва колко голям трябва да бъде кабинетът, че трябва да има вода, че трябва да бъде регистриран като лечебно заведение. Новостта е единствено, че естетичните дерматологични услуги вече са включени в този стандарт. И той ясно казва, че ако ние осъществяваме медицинска дейност – т.е. филъри, ботулинов токсин, мезотерапия или лазерни терапии – то това трябва да се случи на територията на лечебно заведение, а не в съседния гараж на лечебното заведение, където, дори да отиде да го прави лекар със специалност, няма право да практикува в такава обстановка”, обясни д-р Денчева.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни