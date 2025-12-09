Тези дни беше обнародван новият Медицински стандарт по кожни и венерически болести на Министерството на здравеопазването, който обхваща и естетичната дерматология с ясно разписан стандарт за работа, помещение, оборудване и квалификация на служителите.

„За нас, като медицинска специалност, тези разпоредби работят”, обясни в предаването „Социална мрежа” д-р Росица Денчева, председател на Българската асоциация на естетичните дерматолози.

„На първо място наистина регулират медицинските дейности и определят ясно, че естетичната дерматология и всички процедури, които се осъществяват в рамките ѝ, са медицински дейности, което доскоро, като че ли за една голяма част от обществото, беше въпросителна”, каза още д-р Денчева.

Според нея стандартът по дерматология ясно разписва, че това са медицински дейности, те се правят в медицинско заведение, в лекарски кабинет и съответно от хора с квалификация.

„С този стандарт не се променя кой знае колко по отношение на изискванията. И в стария стандарт съществуваше регулативна норма, която казва колко голям трябва да бъде кабинетът, че трябва да има вода, че трябва да бъде регистриран като лечебно заведение. Новостта е единствено, че естетичните дерматологични услуги вече са включени в този стандарт. И той ясно казва, че ако ние осъществяваме медицинска дейност – т.е. филъри, ботулинов токсин, мезотерапия или лазерни терапии – то това трябва да се случи на територията на лечебно заведение, а не в съседния гараж на лечебното заведение, където, дори да отиде да го прави лекар със специалност, няма право да практикува в такава обстановка”, обясни д-р Денчева.

