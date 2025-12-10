Правителството отпуска 143 хил. лв. за изграждането на три нови центъра за възрастни хора у нас. Те ще се намират в общините Брегово, Дългопол и Николаево и ще осигуряват грижи и подкрепа за общо 71 възрастни.

Новите услуги ще бъдат разкрити по инициатива на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. В края на юни той инициира среща с Националното сдружение на общините, по време на която призова местните власти да направят преглед кои неизползваеми публични сгради могат да бъдат лесно и с относително малко инвестиции адаптирани и използвани за предоставянето на резидентна грижа за възрастни хора.

Средствата за новите социални услуги са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Редактор: Габриела Павлова