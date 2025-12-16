Задържан е директорът на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов. Арестът е извършен тази вечер. От СДВР съобщиха, че се касае за нерегламентирано поставени камери и записващи устройства в санитарни помещения на учебното заведение, което се намира в квартал "Гео Милев". Източници на NOVA в МВР потвърдиха, че има образувано досъдебно производство.

По неофициална информация в тоалетните на училището са открити около 20 камери. Установено е, че кабелите на всички записващи устройства водят към директорския кабинет. Разследването на СДВР е започнало по сигнал на родители. Процесуалните действия по случая все още продължават.

От пресцентъра на Министерство на образованието и науката потвърдиха, че във ведомството е постъпила информация за задържането на директора на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“. Училището и Регионалното управление на образованието в София-град съдействат на разследването, подчертават от МОН.

Директорът на 138. СУЗИЕ е назначен от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година. Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София-област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.

През пролетта на 2025 година срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания.

РУО София-град ще окаже методическа подкрепа на училището. В сряда експерти ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците, подчертават от просветното ведомство.

По непотвърдена информация за всичко това се е разбрало от сигнали на притеснени родители на деца, които учат в 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“.