Дежурен екипаж на самолет C-27J „Спартан“ от състава на 16-та авиационна база - "Враждебна" осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от УМБАЛ „Александровска“ при създадената донорска ситуация за органна трансплантация.

Самолетът излетя в 15.33 часа на 17 декември за летище Варна, а в 01.29 часа на 18 декември 2025 г. се приземи обратно на летище „Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

„Спартан“ транспортира по спешност 2-годишно дете от Бургас до София

Командир на екипажа беше майор Николай Георгиев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер майор Мирослав Пипев.

