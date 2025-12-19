Нова вълна от протести. Хиляди се събраха в София и други големи градове в страната. Демонстрациите им преминаха мирно. Те настояха за промени в Изборния кодекс, за сваляне на охраната на НСО на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, както и за съдебна реформа.

Недоволството беше провокирано от опита да се вкара за гласуване ревизираният бюджет за 2026-та година. Управляващите нарекоха това „своеобразен тест“, който показвал лицето на ПП-ДБ. В отговор от коалицията призоваха хората на площада.

Граждани се събраха на нови протести в София и в други големи градове (ВИДЕО+СНИМКИ)

А с този протест се сля обявения преди седмица – срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Недоволните настояха той да освободи поста. Демонстрациите бяха организирани от инициативата „Правосъдие за всеки”.

От Столичната полиция заявиха за NOVA, че са били изградени около 20 контролно-пропускателни пункта, на които са проверявани лица с профил на провокатори.

