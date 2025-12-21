Вълна от доброта залива Северозапада в навечерието на светлите празници. Подаръци, хранителни пакети и искрени усмивки достигат до десетки нуждаещи се благодарение на благотворителната кампания „Мисия Коледа“, организирана от сдружение „Кауза Северозапад“. Тази година обаче инициативата бе белязана от един изключително благороден и личен жест.

►Надежда за малкия Пламен

Един от хората, до които доброто достигна, е 6-годишният Пламен. Момчето е с детска церебрална парализа и не може да ходи. До момента той е преминал през четири тежки операции с едничката надежда – един ден да се изправи на крака.

„След като приключим операциите и на другото краче, ни предстои физиотерапия и роботомеханика, за да го научат да ходи“, споделя майка му Емилия Иванова. За празниците Пламен получи книжки, камионче и лакомства, а радостта му бе споделена и от останалите деца в семейството.

►Примерът на Семих от Исперих

Това, което семейството на Пламен не знаеше, е че неговите коледни подаръци са закупени със средствата на един 17-годишен младеж от град Исперих. Семих Самед Мехмед решава да отпразнува своя рожден ден по необичаен начин – като дари всички събрани пари на кампанията в Северозапада.

„Реших да даря парите си от рождения ден, защото има хора, които се нуждаят повече от мен – както възрастни, така и деца“, казва скромно Семих.

Въпреки че сумата от 500 лева е сериозна за един тийнейджър, Семих е бил категоричен в решението си. Теменужка Цветкова, председател на сдружение „Кауза Северозапад“, споделя: „Опитахме се да му кажем, че са прекалено много и да запази част от тях за себе си, но той реши да даде всичко с думите, че ръка, която дава, не обеднява“.

►Доброто като „зараза“

Жестът на младежа е минал през Боян Аврамов, ръководител на кампанията „Мисия Коледа“, който признава, че съобщението от Семих е било изключително трогателно. Близките на малкия Пламен също не намират думи, за да изразят благодарността си. „Много съм трогната, че дете на тези години може да разсъждава по този начин и да помага. Пожелавам му много здраве и успехи“, споделя бабата на момчето, Надежда Русинова.

Организаторите на кампанията се надяват примерът на Семих да вдъхнови още много българи. „В крайна сметка доброто трябва да е заразно. Ние сме хора и точно това ни различава от всичко останало във вселената – когато си добър, доброто се връща към всички“, категоричен е Боян Аврамов.

„Обединявайте се, вярвайте в доброто и знайте, че то винаги се връща“, допълва Теменужка Цветкова.

Повече гледайте във видеото.