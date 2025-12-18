Да превърнеш Коледа в кауза. Тази амбиция си поставиха 4-годишни деца от Пловдив. В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово възпитаниците на детска градина “Зора“ организираха благотворителен базар. Със събраните от коледните сладкиши средства те възнамеряват да закупят нови пързалки и така да обновят площадката, на която всеки ден играят.

С малки ръце, но с големи сърца са децата от група „Слънчо“ в пловдивската детска градина. Идеята да имат нови люлки на двора веднага прегърнали техните родите и заедно изработили различни сладкиши за благотворителния базар.

Деца помагат на деца на благотворителен коледен базар на уменията

Помощникът на 4-годишната Симона бил нейният баща. "Това е къщичка от сладко и бисквитки. Това са човечета и са от къщичката на Хензел и Гретел", разказва момичето. Самуил сподели, че на неговите сладки има различни картинки. Мадлен пък направила сладкишите с баба си и им сложила много шоколад.

Изработката на всеки сладкиш крие в себе си не само мисълта, че това е лакомство за продажба, но и лъч надежда за детската кауза. Тя мотивирала и родителите да запретнат ръкави.

На площадката, на която всеки ден играят децата, има две остарели люлки. Върху едната от тях при последната буря паднало дърво и я смачкало. Другата също се нуждае от подмята. Сега децата и техните учители искат да ги заменят с нови катерушки.

Върху сладкишите няма цена и всеки родител дарява колкото реши. Така децата успяха да съберат 940 лева. В знак на благодарност подариха на родителите истински коледен спектакъл.

Повече по темата гледайте във видеото.