20 хиляди лева бяха събрани на търг с детски рисунки по инициатива на Светия синод. С парите ще бъдат купени 8 двойни болнични легла за детското отделение „Уши, нос и гърло“ в болница ИСУЛ. Така децата – пациенти, заедно с родителите им, ще могат да нощуват по-спокойно.

Празниците вече чукат на вратата, но много деца ще ги посрещнат не около елхата вкъщи, а в болничната стая. От днес Стефани и Денис са в ИСУЛ, но се надяват още утре да се приберат у дома.



„Сутринта пристигнахме. Ще му махат сливица, че е много болен”, споделя Стефани, майка на Денис.

„Болен съм. Боли ме нослето”, заявява и Денис.

В помощ на Детското УНГ отделение на ИСУЛ: Наталия Киселова и патриарх Даниил откриха изложба в парламента



Въпреки освежаването на детското УНГ отделение – деца и родители прекарват болничния престой на общо легло. Нещо, което след дарителска инициатива на Светия Синод ще се промени. „Доста добра идея. Защото за по-големи дечица е некомфортно”, твърди Стефани,

Основни герои в мисията за по-уютна болнична среда – са други деца. Рисували картини, а сумата от тяхната продажба сега ще подсигури 8 двойни легла.



„Това стана европейско отделение. По-рано имаше една тоалетна в дъното на коридора. Нямаше въздух за дишане. И децата вече по-добре живеят”, заяви доц. Цоло Цолов, началник на детско УНГ отделение – ИСУЛ.

БПЦ с дарение за УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Дарението от 20 хиляди лева връчи патриарх Даниил. Предшествано от освещаване на лечебното заведение и молитви за здраве.



„Надяваме се децата, които ще се лекуват тук, да усетят грижата на своите връстници. Вярваме, че това безкористно творчество от децата, нарисували тези творби - ще стопли сърцата на всички. И на лекарите – да покажем, че не са сами в грижите”, заяви Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски.

И с пожелание – вярата и доброто дело да донесат здраве на малки и големи пациенти.