Продължава засиленият трафик в страната заради коледните и новогодишните почивни дни. Заради това от АПИ въвеждат специална организация на движението.

На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа. На 23 и 24 декември пък ще се въведе реверсивно движение в посока "Кулата". Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми. МВР ще засили присъствието по всички натоварени пътища в страната.

По информация на граничните служби интензивен е и трафикът на българските ГКПП. Данните са от тази сутрин.

Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол

На границата с Гърция е получена информация, че близо до бившия пункт “Капитан Петко войвода” - “Орменион” има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани от и до България.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен в района на “Капитан Андреево” за товарни автомобили. При останалите пунктове няма данни за засилен трафик.

“В постоянна комуникация сме с нашите гръцки колеги. Дори от време на време те искат съдействие от нас, за да разговаряме с гръцките фермери, които са блокирали граничните преходи. Движението се блокира основно за тежкотоварен трафик, към момента автомобилите вървят. Имаме уверението от Гърция, че по време на коледните и новогодишните празници туризмът няма да бъде съпътстван с проблеми при преминаването”, обясни директорът на “Гранична полиция” Антон Златанов.

Редактор: Ивайла Митева