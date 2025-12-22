Снимка: iStock
Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми
Продължава засиленият трафик в страната заради коледните и новогодишните почивни дни. Заради това от АПИ въвеждат специална организация на движението.
На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа. На 23 и 24 декември пък ще се въведе реверсивно движение в посока "Кулата". Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми. МВР ще засили присъствието по всички натоварени пътища в страната.
По информация на граничните служби интензивен е и трафикът на българските ГКПП. Данните са от тази сутрин.
Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол
На границата с Гърция е получена информация, че близо до бившия пункт “Капитан Петко войвода” - “Орменион” има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани от и до България.
На границата с Турция трафикът е изключително интензивен в района на “Капитан Андреево” за товарни автомобили. При останалите пунктове няма данни за засилен трафик.
“В постоянна комуникация сме с нашите гръцки колеги. Дори от време на време те искат съдействие от нас, за да разговаряме с гръцките фермери, които са блокирали граничните преходи. Движението се блокира основно за тежкотоварен трафик, към момента автомобилите вървят. Имаме уверението от Гърция, че по време на коледните и новогодишните празници туризмът няма да бъде съпътстван с проблеми при преминаването”, обясни директорът на “Гранична полиция” Антон Златанов.Редактор: Ивайла Митева
