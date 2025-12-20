Хиляди тръгнаха на път за предстоящите празници, до които остават само работните понеделник и вторник. Прогнозите са за 720 хиляди пътувания в страната и 180 хиляди в чужбина.

През следващите дни предстои да се въведе специална организация на движението. На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12:00 до 20:00 часа. И още - в дните 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока „Кулата“.

Голямото пътуване за Коледа: Забрани и проверки по пътищата

От МВР съобщиха, че от началото на 2025 година, в сравнение със същия период на миналата година, се отчита намаление на тежките ПТП, ранените и загиналите. При ранените спадът е с около 10 процента, а загиналите са с 22-ма по-малко. Припомняме, че от средата на годината бяха въведени допълнителни мерки, като засичане на средна скорост и увеличение на глобите.

От жандармерията обясниха, че техни екипи ще се включат не само в опазването на обществения ред в невралгичните точки в градовете, но и в контрола по магистралите и основните пътища.

Важна информация за всички, които ще посрещнат празниците в Гърция. Земеделските производители продължават блокадите на много места, но обещаха да оставят пътищата свободни за безпроблемното преминаване на туристите. За целта днес и утре те отварят пунктовете за събиране на пътни такси. На пътен възел Никея вдигат бариерите от 11:00 до 14:00 часа. Това ще се повтори и в неделя. Земеделците планират да раздават селскостопански продукти на преминаващите шофьори, за да покажат, че продукцията им се изкупува на безценица.