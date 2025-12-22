На прага на влизането ни в еврозоната – вярно ли е, че българското евро няма да важи в цялата еврозона, до кога ще работят банките и за кои дни да предвидим пари в кеш? Темата коментира в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Йордан Бързаков.

„Българското евро ще бъде валидно в цялата еврозона. Няма да има нужда от превалутиране и от смяна на българските евромонети с други. Няма логика да се влиза в еврозоната, ако след това отново трябва да се обменя валутата. Идеята е, че българските евромонети ще имат собствени изображения, надписи и символи, защото сме част от културната общност на еврозоната. По този начин българското културно и интелектуално наследство ще достигне до цяла Европа", алармира Бързаков.

Журналистът обясни и какво да очакват гражданите в деня на преминаването към еврото по отношение на банковите услуги, банкоматите и плащанията.

„От 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари банкоматите и ПОС терминалите няма да работят, а електронните преводи ще бъдат временно преустановени. Това е необходимо, тъй като системите трябва да бъдат пренастроени и банките да направят нужните технически промени. Смятам, че четири часа не са драма. Добре е обаче хората да имат кеш в себе си, особено в нощта на 1 януари, когато излизаме да празнуваме. Препоръчително е тегленето на пари да стане по-рано през деня или още на 30 декември", уточни той.

По думите му, за хората, които се притесняват от евентуални по-дълги затруднения, е разумно да разполагат с налични средства за няколко дни напред.

