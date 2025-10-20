На прага на влизането ни в еврозоната – продължава ли страната ни да изпълнява критериите и има ли повод за притеснения относно първия ни бюджет в евро? Темата в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS коментира журналистът Йордан Бързаков.

„България има проблем с бюджета и с дефицита. Два месеца преди влизането ни в еврозоната нещата не вървят добре по отношение на бюджета. Благодарение на няколко счетоводни трика и малко масажиране на данните вероятно страната ни ще влезе в рамките на 3% дефицит до края на тази година, но и ние, и Брюксел знаем, че България ще е държавата, която ще влезе в еврозоната с разклатени финанси”, алармира Бързаков. Според него не е добре да се движим по плоскостта надолу още в първия момент, в който имаме достъп до евтино финансиране.

Журналистът припомни, че през юли, когато страната ни покри критериите, у нас имаше инфлация в рамките на 3.4%. След това обаче – през август, тя скочи до 4 на сто, а през септември – до 4.1%.

