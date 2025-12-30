-
-
-
-
-
-
По думите на финансовия министър тази стъпка ще повиши финансовата грамотност на населението
Министерският съвет прие стратегия за първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в страната – физически и юридически лица, които не са професионални участници на финансовите пазари.
По думите на министъра на финансите Теменужка Петкова, решението е резултат от заповед на премиера за създаване на междуведомствена работна група с експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор. Групата е изследвала международния опит и е разработила стратегия, която позволява на непрофесионалните инвеститори да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България.
„Това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, желаещи да инвестират в държавни ценни книжа. По този начин ще се развие капиталовият пазар, което е приоритет в рамките на ЕС, и ще се повиши финансовата грамотност на населението", заяви министър Петкова.
