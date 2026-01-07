-
Емилия Милчева допусна, че умишлено се удължава времето до провеждането на нови избори
Единствата политическа формация, заявила желание изборите да бъдат през април, а не по-рано, е ПП-ДБ. В този смисъл, да се говори, че Бойко Борисов иска да отлага изборите, е доста изкуствено. В момента се създава паника. Ще се въртят, въртят и накрая Димитър Главчев ще стане служебен премиер. Това каза комуникационният експерт Диана Дамянова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Тревожни са отказите на председателя на парламента, омбудсмана, управителя на БНБ да поемат поста министър-председател и да сформират временен кабинет. Всички, които са в т.нар. „домова книга”, бяха избрани от настоящото мнозинство, с изключение на Андрей Гюров, който обаче е в съдебна процедура. Вероятно се цели да се отложат предсрочните избори, да се пречупи силата на декемврийските протести, проблемите пред хората да са други и това да повлияе върху резултата в избирателните урни”, коментира журналистът Емилия Милчева.
Доц. Орманджиев: Промяната на чл. 99 на Конституцията за избор на служебен премиер създаде „мъченици на властта“
Тя подчерта, че от огромно значение за това как ще се проведат изборите е кой ще заеме поста министър на вътрешните работи. Дамянова смята, че Бойко Борисов и Делян Пеевски ще искат да покажат, че властта не е тяхна. По нейни думи политическата сила, която е най-заинтересована от нови избори, е ПП-ДБ. според комуникационния експерт от Румен Радев ще зависи колко време ще мине до новата дата на вота.
Милчева запита за кого е важно печеленето на време до изборите. „Дали не е важно за президента, който най-сетне да стартира своя проект?”, допълни тя. Журналистът попита също откъде държавният глава ще намери „читави хора, защото със сигурност на бул. „Дондуков” 2 има дълга върволица от хора, които се самопредлагат за депутати, министри и др.”. „В България има дълга върволица от такива хора, които периодично са готови да стоят на всяка една врата, където мислят, че ще бъдат приети и ще им бъдат осигурени места”, допълни още тя.
Дамянова се съгласи, че в страната има кадрови потенциал, който иска да заема министерски постове, но няма качества.
Комуникационният експерт направи прогноза за още 1-2 протеста, свързани с избирателния закон. Милчева коментира, че най-вероятно ще има недоволство.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
