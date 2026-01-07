Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan“ от 16-а авиационна база "Враждебна" от състава на Военновъздушните сили осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от Военномедицинска академия и УМБАЛ „Александровска“. Създала се донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ - Силистра наложи полета.

Самолетът излетял в 06.34 часа за летище Варна и в 16.56 ч. се завърнал обратно в София.

Екипаж от ВВС със самолет "Спартан" транспортира медицински екип в донорска ситуация

Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно. Командир на екипажа беше майор Дарина Христозова, помощник-командир майор Николай Георгиев и борден инженер капитан Огнян Лидански.

Редактор: Мария Барабашка